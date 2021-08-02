حوادث
اعتقال مروجي مخدرات بمراكش
أوقفت مصالح الأمن بمراكش، أخيرا، شخصا يبلغ من العمر 51 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أوقفت المشتبه فيه بأحد أحياء المدينة العتيقة، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيشأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا