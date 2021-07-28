الرياضة
الوداد يبحث عن إنجاز خاص
يستضيف الجيش وعينه على الفوز والاستعداد لنصف نهائي كأس العرش يسعى الوداد خلال المباراة الأخيرة اليوم (الأربعاء)، بداية من السابعة، أمام الجيش الملكي، صاحب المركز الثالث، إلى معادلة الرقم القياسي في عدد النقاط، الذي يوجد في حوزة الرجاء (67)، بعد أن تعذر عليه تحطيمه، إثر تفريطه في بعض النقاط خلالأكمل القراءة »
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