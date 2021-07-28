وطنية
“مصباح” الرشيدية يهاجم لفتيت
اختار إخوان حبيب الشوباني، القيادي في العدالة والتنمية، بإقليم الرشيدية، الهجوم على مصالح وزارة الداخلية، متهمين إياها بخرق الحياد، والإمعان في خرق القوانين، مشككين في نزاهة الانتخابات المقبلة. وشنت الكتابة الإقليمية للحزب بالرشيدية، في لقاء استثنائي عقدته الجمعة الماضي، الحرب على السلطات الإدارية، واتهامها بالتعاطي المشبوه، مشيرة إلى ما شابأكمل القراءة »
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