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عودة أحزاب إلى زمن الحماية
إغراءات للأعيان بالحصانة ضد المتابعة والترويج لتعليمات بالترحال ومطالب بكشف مصدرها بدأت تظهر معالم حرب انتخابية تستعمل جميع الأسلحة في جهة البيضاء- سطات، إذ لم تتردد أحزاب في إغراء أعيان بضمان الحصانة ضد المتابعات القضائية مقابل تغيير انتماءاتهم إليها، خاصة في إقليم النواصر، حيث أعلن نفير عام فتح باب الترحالأكمل القراءة »
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