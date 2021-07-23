fbpx
الأولى

عودة أحزاب إلى زمن الحماية

منذ دقيقتين
إغراءات للأعيان بالحصانة ضد المتابعة والترويج لتعليمات بالترحال ومطالب بكشف مصدرها بدأت تظهر معالم حرب انتخابية تستعمل جميع الأسلحة في جهة البيضاء- سطات، إذ لم تتردد أحزاب في إغراء أعيان بضمان الحصانة ضد المتابعات القضائية مقابل تغيير انتماءاتهم إليها، خاصة في إقليم النواصر، حيث أعلن نفير عام فتح باب الترحالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى