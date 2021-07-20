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وزارة الصحة تمنع تحاليل الفقراء
لوبي المختبرات ضغط على مديرية الأدوية لسحب أجهزة الاختبار الذاتي لـ “كوفيد 19″ من السوق أصدرت مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، قرارا بسحب أجهزة الاختبارات الذاتية لكشف كوفيد 19 من اللعاب، والتي تسوقها شركة مغربية حصلت على شهادة تسجيل موقعة في يونيو الماضي، من قبل وزير الصحة خالدأكمل القراءة »
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