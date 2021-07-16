الرياضة
الكلمة الأخيرة للوداد
الفريق فاز على المولودية بهدفين وتوج باللقب 21 قبل ثلاث دورات من النهاية توج الوداد الرياضي بطلا للموسم الكروي 2020 / 2021، بعد فوزه على مضيفه مولودية وجدة بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول أمس (الأربعاء) بالملعب الشرفي بوجدة، ضمن الدورة 27 من البطولة الوطنية القسم الأول.أكمل القراءة »
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