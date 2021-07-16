الرياضة
بوعين: لم أندم على مغادرة الرجاء
لاعب «الراك» قال إنه سيعود من الباب الكبير وتجربة الكعبي مشجعة وأشاد بغاريدو وسلامي قال حسن بوعين، لاعب الراسينغ البيضاوي، إن تكوينه بالرجاء والمنتخبات الوطنية الصغرى، أفاده كثيرا في مساره، مشيرا إلى أنه يريد تكرار تجربة أيوب الكعبي في فريق «الراك». وأضاف بوعين، في حوار مع «الصباح»، أن التزامه بمعسكراتأكمل القراءة »
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