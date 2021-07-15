وطنية
سعنان وكيل لائحة الاستقلال بآسفي
وضع حزب الاستقلال حدا للتكهنات، بخصوص وكيل لائحة «الميزان» خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إذ أكد عبد الرحمان أبدوح، المنسق الجهوي لحزب الاستقلال، في لقاء بمنزل هشام سعنان بآسفي، تزكية الأخير وكيلا للائحة البرلمانية عن دائرة إقليم آسفي. وأكد أبدوح، خلال اللقاء ذاته، الذي حضره كتاب الفروع وكتاب التنظيمات الحزبية الموازية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا