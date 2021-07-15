حوادث
حرائق في يوم واحد بتسع مدن
التهمت غابات وأشجارا مثمرة كما أتت على محاصيل زراعية مازالت المصالح المختصة تحصي خسائر حرائق كبرى اندلعت السبت الماضي، الذي تميز بحرارة مفرطة، بلغت درجاتها أرقاما لم تسجل منذ تسعينات القرن الماضي. وعلمت «الصباح» أن أشد الحرائق التي خلفت أضرارا كبيرة للمحاصيل والتهمت آلاف من أشجار الغابات، سجلت بثماني مدن،أكمل القراءة »
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