الرياضة
رسالة رياضية: جرائم دون عقاب
في أقل من سبعة أشهر، خسرت كرة القدم الوطنية ثلاثة أندية عريقة، فالكوكب المراكشي نزل إلى القسم الثاني، والنادي القنيطري إلى القسم الوطني هواة، وشباب الريف الحسيمي إلى القسم الأول هواة، فأين الخلل؟ أولا، هناك خلل كبير في تدبير أغلب الأندية، تسبب في إغراقها في الديون والنزاعات والصراعات، ما أدىأكمل القراءة »
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