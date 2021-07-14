اذاعة وتلفزيون
الوالي: “باركا” من التهميش
قصف الممثل والمخرج رشيد الوالي بعض مسؤولي القطاع الفني، بسبب تهميش أسماء، قال إنها تستحق أن تكون حاضرة في الساحة الفنية. وقال الوالي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، أرفقها بمقطع فيديو من كواليس تصوير أحداث أعماله السينمائية “باركا من التهميش”، قبل أن يضيف “محمد حفيان ممثل منأكمل القراءة »
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