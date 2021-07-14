الرياضة
تهمة الابتزاز تلاحق رؤساء أندية نسوية
لجنة الأخلاقيات توقف رئيس رجاء الزهور مدى الحياة أوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم مصطفى الحياء، رئيس رجاء الزهور النسوي، مدى الحياة، بتهمة ابتزاز بعض لاعبات الفريق. وكشفت مصادر قريبة من اللجنة أن أعضاءها عقدوا عدة جلسات، مع اللاعبات المشتكيات من تصرف الرئيس، كما استمعوا إليه بشأن دفوعاته،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا