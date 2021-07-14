الرياضة
أرقام صادمة تهدد انتدابات الأندية
أغلب فرق القسمين الأول والثاني عاجزة عن تقديم الضمانات وتسوية النزاعات العالقة كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح»، أن أغلب أندية القسمين الأول والثاني، تعاني مشاكل في التوازن المالي، تنذر بمنعها من الانتدابات. وحسب المعطيات نفسها، فإن لجنة مراقبة التدبير بجامعة كرة القدم وقفت على عدة اختلالات، خصوصا عجز الفرق عنأكمل القراءة »
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