حوادث
خمسينية تلقي بطفل من سطح منزل
عداوة مع جدة الضحية دفعتها لارتكاب الجريمة استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، مساء أول أمس (الخميس)، طفلا لا يتعدى عمره خمس سنوات، وهو في حالة غيبوبة تامة، بعد أن قامت جارة لأسرته برميه من أعلى سطح منزل يقع بزنقة كولومبيا وسط الحي الشعبي “المصلى”، ما أدى إلىأكمل القراءة »
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