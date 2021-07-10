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استكتاب لتأليف كتاب جماعي
باحثون يحضرون مؤلفا عن تثمين التراث المغربي وتوظيفه أطلقت مجموعة من الباحثين المغاربة مبادرة لاستكتاب في كتاب جماعي، في موضوع “رهانات تثمين وتوظيف التراث الثقافي المغربي في إطار النموذج التنموي الجديد”. المبادرة التي تعد الأولى من نوعها عبارة عن ورش مفتوح في وجه الباحثين والمهتمين، وتتم بتنسيق ثلاثي بين الباحثينأكمل القراءة »
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