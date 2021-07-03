اذاعة وتلفزيون
“جسور” لمواكبة قضايا الهجرة
برنامج أسبوعي من إنتاج مجلس الجالية المغربية بالخارج اختار مجلس الجالية المغربية بالخارج، من خلال برنامج “جسور” على قناة “أواصر تي في” التابعة له، بث سلسلة نقاشات أسبوعية لتسليط الضوء على مكانة مغاربة العالم في النموذج التنموي الجديد والأدوار التي يمكن أن يضطلعوا بها للإسهام في بلورته وتحقيق أهدافه. ويتمأكمل القراءة »
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