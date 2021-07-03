الصباح الفني
“فلينت” يعرض ثروات المغرب في مراكش
تمديد المعرض إلى فاتح غشت لاكتشاف التاريخ المشترك لإفريقيا والمغرب أعلن القائمون على معرض “بيرت فلينت”، الذي يحتضنه متحف “إيف سان لوران” بمراكش، تمديد المعرض إلى فاتح غشت المقبل، مشيرين إلى أن “هذا المعرض يستكشف تاريخا مشتركا وتراثا مشتركا بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، ويشهد على ثراء التقاليد الريفية والأمازيغية،أكمل القراءة »
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