الصباح الفني
قالوا
صقر كتبت الممثلة آمل صقر تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “أنا مثل محيط تحول إلى بحيرة وأشتاق إلى المد والجزر والأمواج والعواصف”. العلمي تقاسم الفنان والممثل جواد العلمي مع متتبعي صفحته بفيسبوك تدوينة قال فيها “ابتسم ولا تبال.. يفرجها الرب العالي”. الفاسي كتبت الممثلة فرح الفاسي على حسابها الرسمي علىأكمل القراءة »
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