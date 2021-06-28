مقالات الرأي
المواطنون والثقافة السياسية
مبدئيا، يعتبر إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، من مظاهر الحياة الديمقراطية، ومن المؤشرات الدالة على انخراط الدول في الحياة المدنية. وتتفاوت المجتمعات في مستويات تفكيرها وتدبيرها للمحطات الانتخابية، تبعا لتفاوت منسوب الوعي الثقافي والسياسي لديها، وتبعا لحجم ومستوى انخراطها، وقبولها الفعلي والواقعي بالاختيار الديمقراطي. وبديهيا، ينتظر دائما أن يشهد منسوبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا