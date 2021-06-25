حوادث
12 سنة لقاتل نديمه بفاس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، عشرينيا معتقلا بسجن بوركايز، ب12 سنة سجنا بجناية «الضرب والجرح بالسلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه» طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 432 من قانون المسطرة الجنائية. وآخذته أيضا لأجل جنحتي «السكر العلني البين والضرب والجرح بالسلاح»، وبرأتهأكمل القراءة »
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