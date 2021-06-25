الرياضة
خريبكة يسترجع قاضي والإدريسي
يسترجع أولمبيك خريبكة خدمات المدافع عبد القادر قاضي، ومتوسط الميدان محمد الإدريسي، خلال المباراة التي تجمعه اليوم (الجمعة) بملعب الأب جيكو، أمام الراسينغ البيضاوي، لحساب الدورة 28 من بطولة القسم الثاني. وغاب قاضي والإدريسي عن مباراة شباب بنكرير، بسبب الإصابة. ويواجه خريبكة «الراك» بكل عناصره، بحثا عن الفوز، من أجلأكمل القراءة »
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