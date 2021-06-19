439 حالة إصابة جديدة و445 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 439 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و445 حالة شفاء، وأربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة ،في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالكامل (الجرعتان الأولى والثانية) بلغ 8 ملايين و118 ألف و841 شخصا، فيما تلقى تسعة ملايين و375 ألف و240 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 526 ألف و363 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 513 ألف و382 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9237 حالة .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (179)، والرباط-سلا-القنيطرة (72)، )، ومراكش-آسفي (70)، وطنجة-تطوان-االحسيمة (32)، وسوس-ماسة (30)، والعيون-الساقية الحمراء (16)، ودرعة-تافيلالت (13)، وفاس-مكناس (9)، والشرق (8)، والداخلة-وادي الذهب (5)، وبني ملال-خنيفرة (3)، وكلميم-واد نون (2).

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة مراكش-اسفي وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 1446 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3744 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 38 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 202 حالة، 3 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و105 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

وبلغ معدل ملء الأسرة 4، 6 في المائة.