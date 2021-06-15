كورونا … 476 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 476 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و354 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن 9 ملايين و368 ألف و46 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 7 ملايين و520 ألف و331 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 524 ألف و475 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 511 ألفا و794 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.6 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9217 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (267)، والرباط-سلا-القنيطرة (94)، ومراكش-اسفي (39)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (24)، وسوس-ماسة (16)، والشرق (10)، والعيون-الساقية الحمراء (8)، والداخلة-واد الذهب (6)، وكلملم-واد نون (4)، وبني ملال-اخنيفرة (3)، ودرعة-تافيلالت (3)، وفاس-مكناس (2).

أما بخصوص حالات الوفاة، قسجلت حالتان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة وحالة واحدة بكل من جهة الدار الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-اسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 6، 1441 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3464 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 29 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 214 حالة، ثلاث منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و116 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6، 6 في المائة.