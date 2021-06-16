الصباح الفني
شرف تحتفل بالمليون الأول
طرحت «العرس في دارنا» رفقة «الركادة» من ألبومها الغنائي الجديد احتفلت المغنية سعيدة شرف، بوصول عدد مشاهدي أحدث أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بـ”العرس في دارنا”، إلى أكثر من مليون مشاهد على قناة “يوتوب”. وتقاسمت شرف مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة لقناتها على “يوتوب”، وتجاوز عدد مشاهدي أغنيتها المليون،أكمل القراءة »
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