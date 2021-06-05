426 اصابة جديدة وأزيد من خمسة ملايين و850 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 426 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و280 حالة شفاء، وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح خمسة ملايين و898 ألف و644 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ تسعة ملايين و108 ألف و843 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 521 ألف و195 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 508 ألاف و850 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 6، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9173 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (205)، والرباط-سلا-القنيطرة (66)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (38)، مراكش آسفي (35)، وسوس-ماسة (22)، وفاس-مكناس (13)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، والشرق (10)، ودرعة-تافيلالت (9)، والداخلة-وادي الذهب (8)، وبني ملال-اخنيقرة (6)، وكلميم-واد نون (3).

أما على مستوى الوفيات، فقد سجلت جميعها (4) بجهة الدار البيضاء-سطات.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 1432 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 3172 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 27 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 210 حالة، 8 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و104 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6، 6 في المائة.