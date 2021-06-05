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الصباح الفني

بلحسن: صعوبات واجهت مهرجان الدراما

منذ 47 ثانية
محمود بلحسن (خاص)
كيف مرت الدورة العاشرة من مهرجان مكناس للدراما التلفزيونية؟ نظمت جمعية العرض الحر، الدورة العاشرة لمهرجان مكناس للدراما التلفزيونية، في ظروف استثنائية وخاصة، فقد كانت دورة التحدي والاستمرارية. جاءت أيضا لتحافظ على المكتسبات التي حققها المهرجان من خلال الدورات السابقة. كما أنها كانت أيضا فرصة لزرع الأمل بعد الركود الذيأكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية
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