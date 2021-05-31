ارتفاع أسعار الذهب في ظل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتناهز أعلى مستوياتها منذ يوليوز 2020، في ظل تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1905.14 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1908.80 دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ فقد ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.91 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2837.38 دولار للأوقية، فيما زاد البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1181.76 دولار.