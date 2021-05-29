الأولى
رومانيات وبلغاريات “يصطدن” مغاربة بإسبانيا
شبكات “الزواج الأبيض” أكبر المستفيدين من تدفق المهاجرين وعمولتها تصل إلى ملايين الأوروات قاد تحقيق أمني إلى كشف شبكات للنصب والاحتيال إسبانية تستغل رومانيات وبلغاريات لعقد صفقات “الزواج الأبيض” مع المغاربة، مقابل عمولات تصل إلى ملايين الأوروات. وكشفت التحقيقات نفسها طرق وأساليب احتيال أعضاء الشبكات الإسبانية على المغاربة والأجانب الراغبينأكمل القراءة »
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