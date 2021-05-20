غوتيريش : استمرار إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين “غير مقبول”

قال امين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس ان استمرار إطلاق النار بين الاسرائيليين والفلسطينيين “غير مقبول”، مضيفا أن “الاشتباكات يجب أن تنتهي على الفور”.

وقال “لقد صدمت بشدة لاستمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة” والذي أسفر عن مقتل 230 فلسطينيا، من بينهم 65 طفلا.

واضاف ان “استمرار اطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس وجماعات مسلحة اخرى على تجمعات سكانية في اسرائيل … غير مقبول ايضا” وقد خلف 12 قتيل ا بينهم طفل.

وتابع “إذا كان هناك جحيما على الأرض، فستكون حياة الأطفال في غزة”.

وقال غوتيرش “من الضروري أن نحقق خفضا للتصعيد لمنع أزمة أمنية وإنسانية عابرة للحدود لا يمكن احتواؤها”، داعيا “لاستئناف المفاوضات” لتحقيق “حل الدولتين على أساس خطوط 1967”.

والاربعاء اليوم العاشر من العنف الدامي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، قال متحدث باسم غوتيريش إن ه تواصل مع الفلسطينيين والمسؤولين في الشرق الأوسط، لكن ليس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وندد الأمين العام بالدمار الذي ألحقه القصف الجوي ب”العديد من المستشفيات”، واصفا تدمير عدد من مكاتب وسائل الإعلان ومقتل صحافي في غزة “بالمقلق للغاية”.

وقال “إنني أشعر ببالغ الأسى بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت الأمم المتحدة في غزة. ومباني الأمم المتحدة لا يجوز انتهاكها، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة. يجب احترام وحماية المنشآت الإنسانية”.

وأوضح أن دعوة لتقديم مساعدات إنسانية سيتم إطلاقها “في أقرب وقت ممكن”، موضحا أن الأمم المتحدة ستصرف 14 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأك د غوتيريش أنه “لا يوجد أي مبرر، بما في ذلك مكافحة الإرهاب أو الدفاع عن النفس لتخلي أطراف النزاع عن التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف “كما أنني أشعر بقلق عميق إزاء استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

وأدت عشرة أيام من المواجهات العسكرية بين الطرفين إلى مقتل أكثر من 240 شخصا غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.

(ومع)