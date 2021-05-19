حوادث
إيقـاف مروجـي مخـدرات بفــاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، شابين عمرهما 27 سنة، بتهمة مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بعد اعتقالهما تباعا متحوزين بكميتين مهمتين من المخدرات أعداها للترويج على زبنائهما ببن دباب والمدينة القديمة. وحجزت لدى المتهم الأول، الموقوف الأحد من قبل فرقة محاربة العصاباتأكمل القراءة »
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