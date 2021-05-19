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الرياضة

الجامعة تبحث عن حل للوداد والرجاء

منذ 7 ثواني
حجم ديونهما في «فيفا» و»طاس» يهدد مشاركتهما في المنافستين القاريتين تبحث جامعة كرة القدم عن صيغة لمشاركة الوداد والرجاء في المنافسات القارية الموسم المقبل، من خلال إجراء مشاورات مع مسؤولي الفريقين لإيجاد وسيلة لتسديد ديونهما العالقة، والتي قد تحرمهما من المشاركة القارية. وذكر مصدر مطلع أن الجامعة ستعقد اجتماعا معأكمل القراءة »


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منذ 7 ثواني
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