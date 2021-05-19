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قنابل ومدرعات لمنع تدفق الآلاف على سبتة
تواطؤ الشرطة الإسبانية في الهجرة الجماعية وفبركة الصور والفنيدق منطقة “عازلة” حاصرت مدرعات الجيش الإسباني، صباح أمس (الثلاثاء)، شواطئ سبتة المحتلة، كما أطلقت عناصر الشرطة المحلية بالمدينة السليبة قنابل مسيلة للدموع لمنع تدفق آلاف المغاربة والأفارقة عليها، في الوقت الذي أعلنت السلطات الأمنية الفنيدق منطقة “عازلة” يمنع على الراغبين فيأكمل القراءة »
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