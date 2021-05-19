fbpx
الأولى

قنابل ومدرعات لمنع تدفق الآلاف على سبتة

منذ 18 ثانية
تواطؤ الشرطة الإسبانية في الهجرة الجماعية وفبركة الصور والفنيدق منطقة “عازلة” حاصرت مدرعات الجيش الإسباني، صباح أمس (الثلاثاء)، شواطئ سبتة المحتلة، كما أطلقت عناصر الشرطة المحلية بالمدينة السليبة قنابل مسيلة للدموع لمنع تدفق آلاف المغاربة والأفارقة عليها، في الوقت الذي أعلنت السلطات الأمنية الفنيدق منطقة “عازلة” يمنع على الراغبين فيأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى