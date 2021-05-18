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بنعبد القادر يستنجد بعبد النباوي
استنجد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بمحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إشراف القضاة على الانتخابات المهنية لكتاب الضبط، التي ستجرى في 16 يونيو المقبل. وأفادت مصادر “الصباح” أن وزير العدل راسل عبد النباوي لأجل السماح للقضاة بالإشراف على ترؤس اللجان المحلية المركزية أو اللاممركزة،أكمل القراءة »
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