الأولى
تفكيك شبكات إيرانية لتهريب الألماس
معلومات دقيقة لمغاربة بإفريقيا قادت إلى حل مافيا “شيعية” مختصة في المخدرات وتبييض الأموال قال مصدر مطلع لـ “الصباح”، إن معلومات دقيقة وفرها مغاربة بدول إفريقية قادت إلى تفكيك أذرع مافيا إيرانية، يطلق عليها اسم “تجار حزب الله”، مختصة في تهريب المخدرات والأحجار الكريمة وتبييض الأموال والابتزاز. وأوضح المصدر نفسهأكمل القراءة »
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