جهة طنجة…نسبة ملء السدود تفوق 70 في المائة

بلغت نسبة الملء ب 12 سدا تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى غاية صباح اليوم (الخميس)، أزيد من 70.3 في المائة من سعة حقينتها الإجمالية.

وأفاد تقرير صادر عن المديرية العامة للماء، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن مجموع المخزون المائي ل 12 سدا تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغ 1211.45 مليون متر مكعب، مقابل 1095.4 مليون متر مكعب سجلت قبل سنة، حيث بلغت النسبة حينها 61.90 في المائة.

على مستوى منطقة اللوكوس، فقد بلغ حجم المخزون المائي بسد واد المخازن، أكبر سدود الجهة، 629 مليون متر مكعب، بنسبة الملء تناهز 93.5 في المائة، مقابل 659.1 مليون متر مكعب قبل سنة، أو ما يعادل نسبة ملء في 98 في المائة.

وبخصوص سد (دار الخروفة)، فقد بلغ حجم المخزون المائي 250.7 مليون متر مكعب (نسبة الملء 52.2 في المائة)، مقابل حوالي 160 مليون متر مكعب العام الماضي.

وعلى مستوى عمالة طنجة-أصيلة، بلغ حجم المخزون المائي لسد ابن بطوطة 28.6 مليون متر مكعب (نسبة الملء 98.2 في المائة) مقابل 13.5 مليون متر مكعب (نسبة الملء 46.3 في المائة ) قبل سنة، بينما بلغ حجم المخزون المائي بسد “9 أبريل 1947” نحو 71.6 مليون متر مكعب (نسبة الملء 23.9 في المائة ) مقابل 77.5 مليون متر مكعب (نسبة الملء 25.8 في المائة ) العام الماضي.