مجتمع
مكتب دولي لتطوير التأمين الفلاحي
اختارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المكتب الدولي “فيناكتو” للاستشارة لمواكبته في تطوير وعصرنة سياسة التأمين الفلاحي، بعد الإعلان عن طلب عروض دولي في الموضوع. وأفادت مصادر أن المكتب سيواكب المجموعة في تطوير منتوجين للتأمين الفلاحي، يتعلق الأول بالتأمين متعدد المخاطر الخاص بالحبوب (MRC)، الذي اعتمد، خلال 2011، ويغطيأكمل القراءة »
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