الأولى
الغدر في صفقات طرق
أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، رئيس جماعة أولاد احسين بإقليم سيدي سليمان، والكاتب العام للجماعة، وموظفا وتقنيين وفلاحا، على غرفة الجنايات الابتدائية، قصد محاكمتهم في 7 يونيو المقبل، في جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية، بالنسبة إلى رئيس المجلس الجماعي، وتبديد أموالأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.