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الصباح الفني

“سبعتون” يطرح أول ألبوم

منذ 12 ثانية
الرابور سبعتون (خاص)
يستعد الرابور “سبعتون”، إلى العودة إلى الساحة الفنية، بأول ألبوم في مسيرته الفنية. وقال “سبعتون”، إنه يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الأول، والذي اختار أن يحمل عنوان “باندانا”. وأوضح الرابور المغربي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، أن الألبوم سيتضمن العديد من المفاجآت، وهو الأمر الذي سيراهن عليهأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية
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