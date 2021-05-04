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الرياضة

36 لاعبا في تجمع منتخب الشباب

منذ 18 ثانية
عبوب يكتفي باستدعاء المحليين استعدادا للبطولة العربية بمصر يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تجمعا إعداديا انتقائيا، خلال الفترة بين 3 و7 ماي الجاري، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، لحساب الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة. ووجه زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 36 لاعبا،أكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية
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