الرياضة
36 لاعبا في تجمع منتخب الشباب
عبوب يكتفي باستدعاء المحليين استعدادا للبطولة العربية بمصر يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة تجمعا إعداديا انتقائيا، خلال الفترة بين 3 و7 ماي الجاري، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، لحساب الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة. ووجه زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى 36 لاعبا،أكمل القراءة »
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