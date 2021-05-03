حوادث
الحبس لمتهم حاول اغتصاب زوجة شقيقه
اعترف بالمنسوب إليه مشيرا إلى أنه تنتابه نوبات عصبية تدفعه إلى ارتكاب أفعال إجرامية قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة أحد المحارم لارتكابه جناية محاولة الاغتصاب والإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. وعن تفاصيل الواقعة،أكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.