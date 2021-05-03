حوادث
مواجهات في منع احتفالات فاتح ماي
انتهى تنظيم وقفة حاشدة أمام مقر نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الكائن بشارع الأمير عبد القادر بالمدينة الجديدة (حمرية ) بمكناس، صبيحة أول أمس (السبت) فاتح ماي، تخليدا لعيد العمال، بمواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن. وتسبب تنظيم الوقفة الاحتجاجية من قبل المنظمين، رغم قرار منع الحكومة جميع الاحتفالات الميدانية ذاتأكمل القراءة »
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