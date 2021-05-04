مجتمع
الهبيل يستعرض إنجازات المبادرة الوطنية
ذكر خطيب الهبيل، والي جهة بين ملال خنيفرة، في اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دورتها الأولى برسم السنة الجارية الأربعاء الماضي، بالإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها، وكان لها الأثر الإيجابي على مؤشرات التنمية البشرية بإقليم بني ملال، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي قامت بهأكمل القراءة »
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