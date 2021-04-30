اذاعة وتلفزيون
“شاهد قبل الحذف” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و13 دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من الكبسولة الكوميدية “شاهد قبل الحذف”. وتكلف بإخراج العمل التلفزيوني الجديد، المخرج حميد أكساس وكتابة رشيد حمان، علما أنه يعرف مشاركة عدد من الأسماء منها عمر لطفي، وطارق بخاري، وفؤاد سعد الله،أكمل القراءة »
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