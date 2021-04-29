fbpx
الرياضة

القضاء ينصف أستاذا بمعهد مولاي رشيد

منذ 20 ثانية
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار مجلس مؤسسة المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة مولاي رشيد، ضد محمد مومن، أستاذ التعليم العالي، القاضي باستبعاده من مهمة منسق سلك الإجازة والماستر. وقررت المحكمة الإدارية الاثنين الماضي إلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، الشيء الذي شكل ضربة لمجلسأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 20 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى