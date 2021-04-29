الرياضة
القضاء ينصف أستاذا بمعهد مولاي رشيد
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار مجلس مؤسسة المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة مولاي رشيد، ضد محمد مومن، أستاذ التعليم العالي، القاضي باستبعاده من مهمة منسق سلك الإجازة والماستر. وقررت المحكمة الإدارية الاثنين الماضي إلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، الشيء الذي شكل ضربة لمجلسأكمل القراءة »
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