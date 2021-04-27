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“نومادلاند” ومخرجته يفوزان بالأوسكار

منذ ساعتين
Producers Frances McDormand and Chloe Zhao, hold the Oscar for Best Picture for "Nomadland" as they pose in the press room at the Oscars on April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. - McDormand also won for Actress in a Leading Role for "Nomadland" and Chloe Zhao won Directing for "Nomadland" (Photo by Chris Pizzello / POOL / AFP)
الاحتفال أقيم استثنائيا في محطة “يونيون ستيشن” التاريخية للقطارات فاز فيلم “نومادلاند” بأوسكار أفضل فيلم، فيما توجت مخرجته كلويه جاو، بجائزة أفضل مخرج. وحصلت الأمريكية فرانسس ماكدورماند، وهي من الممثلين المحترفين القلائل المشاركين في “نومادلاند”، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الشريط الذي يشكل مزيجا هجينا فريدا منأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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