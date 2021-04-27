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“نومادلاند” ومخرجته يفوزان بالأوسكار
الاحتفال أقيم استثنائيا في محطة “يونيون ستيشن” التاريخية للقطارات فاز فيلم “نومادلاند” بأوسكار أفضل فيلم، فيما توجت مخرجته كلويه جاو، بجائزة أفضل مخرج. وحصلت الأمريكية فرانسس ماكدورماند، وهي من الممثلين المحترفين القلائل المشاركين في “نومادلاند”، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا الشريط الذي يشكل مزيجا هجينا فريدا منأكمل القراءة »
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