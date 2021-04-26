اذاعة وتلفزيون
“حديدان وبنت الحراز” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم” اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل “حديدان وبنت الحراز”، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا و42 دقيقة. وتدور أحداث الموسم الخامس من السلسلة حول استنجاد الأمير عياد بحديدان من أجل مساعدة الحراز وابنته اللذين أسرهما “بوعمامة” زعيم المتمردين. فهل سيستطيع حديدان العثور علىأكمل القراءة »
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