حوادث
الحبس لجزائريين أهانا أطفالا
المحكمة أدانت الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا والثاني بسنة أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، الكوميديين الجزائريين المتهمين على خلفية الإساءة لأطفال مغاربة في شريط فيديو، وقضت في حق الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 500 درهم، فيما أدانت الثاني بسنة حبسا وغرامة 500أكمل القراءة »
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