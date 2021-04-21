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تتويج سيناريست مغربي بالإمارات
نوماق المتوج بجائزة “زايد العليا لأصحاب الهمم” يحكي عن معاناته في المغرب توج الكاتب والسيناريست المغربي محمد نوماق، أخيرا، بجائزة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات، ضمن مسابقة مخصصة لكتابة سيناريو من قبل أشخاص في وضعية إعاقة بالعالم العربي. وجاء تتويج نوماق الأول ضمن خمسة مشاريع أخرى تم اختيارهاأكمل القراءة »
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