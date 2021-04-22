الرياضة
لجنة الانضباط تنصف حمد الله
أنصفت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، وبرأته من تهمة الاعتداء على مدافع الفيصلي. وأقرت اللجنة ذاتها، بعدم ثبوت اعتداء المهاجم المغربي، على اللاعب وليد الأحمد، مدافع الفيصلي. وأكدت اللجنة المذكورة، في بيان، عدم ثبوت مخالفة حمد الله بالاعتداء على الحرمةأكمل القراءة »
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