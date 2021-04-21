الرياضة
اختفاء ملاكمين ببولونيا في ظروف غامضة
بعثة المنتخب أشعرت السلطات والسفارة المغربية بالحادث وأنباء عن عملية «حريك» اختفى رضا البويحياوي وإلياس بنلمليح، ملاكما المنتخب الوطني للشباب، من مقر إقامة البعثة المغربية، المشاركة في بطولة العالم للشباب ببولونيا، في ظروف غامضة. وتحدثت مصادر «الصباح»، عن عملية «حريك» الملاكمين ببولونيا الخميس الماضي، في الوقت الذي كان منتظرا أنأكمل القراءة »
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